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A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Spor yazarları, millilerin zaferini köşelerinde değerlendirdi.

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 1

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım ile Macaristan karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Ay-Yıldızlılar oldu.

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A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 2

Millilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu skorun ardından A Milli Takım, önemli bir avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanşı, 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak.

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 3

Spor yazarları, "Bizim Çocuklar"ın zaferini köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazarların yorumları:

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 4

"DÜN GECEKİ TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİK"

"Beraberlik golünün ardından ikinci yarıya Porto'da iyi bir sezon geçiren Deniz ile başladık. Klasik bir santrafor oynayınca oyunu rakip sahaya yığdık. Özellikle de savunma anlamında daha başarılı bir 45 dakika geçirdik. Oğuz'un harika asisti hemen ardından da Kerem'in göğsüyle verdiği pas ve İrfan'ın golüyle maçı kopardık. Oğuz ilk resmi maçında 2 asistle göz doldururken Kerem de 1 gol, 1 asistle vazifesini fazlasıylal yapan oyunculardandı. Sonuçta bunlar, Dünya Kupası için test maçları... Bu anlamda dün geceki testi başarıyla geçtiğimizi söyleyebilirim. Darısı pazar gününe..."

İlker Yağcıoğlu - Takvim

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 5

"FENERBAHÇE - RANGERS EŞLEŞMESİNİ UNUTMAYALIM"

"İkinci devre durağan bir şeylerin değişmesi için toplu davranışlara ihtiyaç olduğu aşikardı. Nihayetinde Macaristan’ın golündeki işleyişe benzeyen çok paslı şahane hücumda, topa dokunmayanların da katkılarıyla Orkun ile Oğuz Aydın işçiliğinden Kerem Aktürkoğlu golü geldi. Ardından yine altıpas ile bu kez de İrfan Can Kahveci golü... İlk maçta 3-1 gibi önemli bir avantaj elde etti Milliler. Yine de yakın tarihteki Fenerbahçe-Rangers karşılaşmalarının öğrettiklerini aklın bir kenarında tutup, pazar akşamı hazırlıklarını buna göre yapmakta büyük fayda yarar."

Cem Dizdar - Fanatik

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 6

"AYNEN DEVAM ÇOCUKLAR"

"Başta Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz olmak üzere takım olarak maçı istiyorduk. Nitekim Oğuz çıktı denilen topu asiste çevirmeyi başardı ve Kerem'le golü attık. Hemen ardından Kerem'in göğsünde yumuşattığı topu oyuna yeni giren İrfan Can ağlara gönderdi. Sonrasında, biz tekmelere alışırken Macarlar da deyim yerindeyse tekme atmaktan yoruldular. Kontrolünü bırakmadık ve Budapeşte'ye iki farklı avantajı cebe koymuş olarak gidiyoruz.. Yeterince koşup mücadele ettiğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Uğurcan, Kerem, Abdülkerim, Eren, İrfan, Orkun'la çok iyiyiz vesselam. Buna rağmen rövanş kolay olmayacak, tekmelere karşı hazırlıklı olmalı ve sakin kalmalıyız. Rakip kadar koşmamız da şart. Bunu yaparsak A Ligi'ne yükselmemiz işten bile değil. Haydi çocuklar; aynen devam..."

Turgay Demir - Fotomaç

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 7

"BİZİM HAKEMLERİN DERS ALMASI LAZIM"

"İkinci yarıya durgun başladık. Hatta dakikalar ilerledikçe iyi oynamıyorduk ki Kerem'in golü geldi. Oğuz Aydın'a bir parantez açmak lazım… Maşallah çok iyi bir çıkış yakaladı. İlk iki gole de asist katkısı verdi. Ardından Türk futbolunun sorgulaması gereken bir gol atıldı. Kerem'in göğsüyle yumuşatıp, İrfan Can'ın attığı harika gol. Burada tartışılması gereken Fenerbahçe'nin geçen sezon en iyilerinden biri olan İrfan Can'ın F.Bahçe'de hemen hemen hiçbir süre almıyor olması. Ama attığı golle belki de turu getirdi. Rövanş için iki farklı skor yeterli. Ama tur kesin mi? Kesin diyemeyiz. muhakkak ki çok büyük bir avantaj yakaladık. Maçın Slovak hakemi tek kelimeyle mükemmeldi. Bizim hakemlerin böyle hakemlerden ders alması gerek."

Ahmet Çakar - Sabah

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 8

"ULUSLAR A LİGİ'Nİ HAK EDİYOR"

"Montella, milli takımı bir kulüp gibi ele alıyor. İnandığı oyunculardan ve oyundan kolay vazgeçmiyor. Dün de öyle yaptı, santrforda Kerem’li 4-6-0 ile başladı. Ancak yakın geçmişteki maçların aksine Montella’nın değişiklerinin bu kez sahaya çok olumlu tesir ettiğini gördük: En uca Deniz’in girişi, Kerem’in kanada geçişiyle daha fonksiyonel bir hücum hattı izledik. Sonradan oyuna dahil olan Mert sağ bekte mükemmeldi. İlk iki golde Oğuz asistler yaptı, son iki golde Mert hücumları başlattı. Milli takımda farklı oynayan Kerem yine iki golde var. Abdülkerim, Hakan, Orkun, İrfan Can hepsi büyük katkı verdiler. Bu takım, Uluslar A Ligi’ni hak ediyor."

Uğur Meleke - Hürriyet

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 9

"YENİLMİYORLARMIŞ, GÖRECEĞİZ"

"Kariyerli takımın sıkıntısı var sahada. Topu bulan kendi gösterisini yapmak istiyor. Kenan bunlardan biri. Maçın etkisiz elemanı. Hakan yine yönetti takımı. Orkun büyük hırsla oynadı ama bu ikili rakip topla yarı sahamıza geldiğinde destekte eksik kaldılar. Neyse, uzun bir ara vermiştik milli maçlara. Bu tür bocalamaları normal karşılayalım. Hataların üstünü örten ön tarafımız var ve maçın raconunu da kestiler. Şimdi "sıfır" statik santraforla oynayacağımız, risk almayı rakibe bırakacağımız, defans arkasına hızlı oyuncularımız ile sarkacağımız rövanşa gideceğiz. Kendi sahasında kaybetmiyormuş Macaristan… Göreceğiz..."

Gürcan Bilgiç - Sabah

A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 10
A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 11
A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 12
A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat - 13
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