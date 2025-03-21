A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Spor yazarları, millilerin zaferini köşelerinde değerlendirdi.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım ile Macaristan karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Ay-Yıldızlılar oldu.