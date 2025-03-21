A Milli Takım'ın Macaristan zaferi sonrası hem övgü yağdı hem uyarı geldi: Aynen devam çocuklar | Aman Montella, dikkat

"BİZİM HAKEMLERİN DERS ALMASI LAZIM"

"İkinci yarıya durgun başladık. Hatta dakikalar ilerledikçe iyi oynamıyorduk ki Kerem'in golü geldi. Oğuz Aydın'a bir parantez açmak lazım… Maşallah çok iyi bir çıkış yakaladı. İlk iki gole de asist katkısı verdi. Ardından Türk futbolunun sorgulaması gereken bir gol atıldı. Kerem'in göğsüyle yumuşatıp, İrfan Can'ın attığı harika gol. Burada tartışılması gereken Fenerbahçe'nin geçen sezon en iyilerinden biri olan İrfan Can'ın F.Bahçe'de hemen hemen hiçbir süre almıyor olması. Ama attığı golle belki de turu getirdi. Rövanş için iki farklı skor yeterli. Ama tur kesin mi? Kesin diyemeyiz. muhakkak ki çok büyük bir avantaj yakaladık. Maçın Slovak hakemi tek kelimeyle mükemmeldi. Bizim hakemlerin böyle hakemlerden ders alması gerek."



Ahmet Çakar - Sabah