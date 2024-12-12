A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri: 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin grubu belli oluyor (Kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?)
Türkiye'nin de yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası için grupların belli olacağı kura çekimi yarın İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleşecek. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak. İşte ayrıntılar ve A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başlayacak.