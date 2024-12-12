A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri: 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin grubu belli oluyor (Kura çekimi saat kaçta hangi kanalda?)

TORBALAR

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle, altta isimleri belirtilen takımlar aynı grupta yer alamayacak.

-Cebelitarık / İspanya

-Kosova / Bosna-Hersek

-Kosova / Sırbistan

-Ukrayna / Belarus

İzlanda ve Faroe Adaları ise kış koşulları kaynaklı risklerin en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlendiğinden, bu iki takımın aynı grupta olmasına izin verilmeyecek.