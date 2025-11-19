A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kesinleşti

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya'ya konuk oldu.

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Millilerin golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi. İspanya'nın sayılarını ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Oyarzabal kaydetti.

Bu skorun ardından A Milli Takım, E Grubu'nu 13 puanla tamamladı ve play-off'u beklemeye geçti. İspanya ise 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı.