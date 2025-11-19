A Milli Takım'ın yolu Dünya Kupası | Spor yazarları yorumladı: "Ödleri patladı"

Kaptan Merih, Ferdi, baştan sona Orkun ve motorları ancak ikinci yarıda ısıtan Barış Alper oyuna denge getirdi. Deniz de hücum pozisyonlarında rakibi yıpratan koşular attı. 54’de Salih Özcan’la öne geçtik. Bu gol, ”Türkiye’ye saygı çağrısı” oldu. Oyarzabal’ın 62’de attığı golle durum yeniden dengeye geldi. (1954 Roma rüzgarı gibi)…

Şimdi ayrıntıları bırakıp hakikate bakalım: Montella tüm oyunu çok iyi yönetti. Girenler-çıkanlar, “dünyanın en iyi takımı” karşısında onurlu bir mücadele verdi. Elbette eksik kaldığımız, yanlış yaptığımız da oldu. Maçın bütününe baktığımız zaman Altay’ın topu oyuna sokarken 5 rakibini tek vuruşla adeta “paralize” etmesi, Barış Alper’in çift röveşatası, yine Altay’ın en az 6 kurtarışı, Ferdi, Eskihellaç, Çağlar, Merih, Zeki… Yanisi kül haline hepisi!

Bir de şiir size: Altay’dan attığım ok, Alp dağlarını aştı… Şairini ve gerisini siz bulun! Bravo Türkiye!

(Attila Gökçe - Milliyet)