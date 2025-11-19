A Milli Takım'ın yolu Dünya Kupası | Spor yazarları yorumladı: "Ödleri patladı"
19.11.2025 09:37
Son Güncelleme: 19.11.2025 10:11
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım, İspanya ile berabera kaldı. Gözünü play-off kura çekimine çevirdi. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte milli takım yorumları...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. ve son haftasında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla Türkiye, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puanla ikinci sırada tamamladı. milliler, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'larda mücadele edecek.
Spor yazarları oyunu ve milli takımın geleceğini değerlendirdi.
DÖRT KURTARIŞLA ARKADAŞLARINI OYUNDA TUTTU
Kaptan Merih, Ferdi, baştan sona Orkun ve motorları ancak ikinci yarıda ısıtan Barış Alper oyuna denge getirdi. Deniz de hücum pozisyonlarında rakibi yıpratan koşular attı. 54’de Salih Özcan’la öne geçtik. Bu gol, ”Türkiye’ye saygı çağrısı” oldu. Oyarzabal’ın 62’de attığı golle durum yeniden dengeye geldi. (1954 Roma rüzgarı gibi)…
Şimdi ayrıntıları bırakıp hakikate bakalım: Montella tüm oyunu çok iyi yönetti. Girenler-çıkanlar, “dünyanın en iyi takımı” karşısında onurlu bir mücadele verdi. Elbette eksik kaldığımız, yanlış yaptığımız da oldu. Maçın bütününe baktığımız zaman Altay’ın topu oyuna sokarken 5 rakibini tek vuruşla adeta “paralize” etmesi, Barış Alper’in çift röveşatası, yine Altay’ın en az 6 kurtarışı, Ferdi, Eskihellaç, Çağlar, Merih, Zeki… Yanisi kül haline hepisi!
Bir de şiir size: Altay’dan attığım ok, Alp dağlarını aştı… Şairini ve gerisini siz bulun! Bravo Türkiye!
(Attila Gökçe - Milliyet)
KIRILMA NOKTASI
"1-0, 2-0'a razıyız, Allah aşkına yine tarihi bir fark yemeyelim diye düşünüyoruz. İlk devre böyle devam ediyor ta ki son dakikaya kadar… Devre biterken Deniz Gül adlı bir genç, sokağa çıksa kimse tanımaz beraberliği getiriyor… İşte tam kırılma noktası."
(Ahmet Çakar - Sabah)
ARTIK KLASİK BİR 9 NUMARAMIZ VAR
Maçtaki ilk sayımızı kaydeden Deniz Gül, sahanın en iyilerinden biriydi. Milli takımımıza zaman zaman klasik santrforlu oynama opsiyonu da yaratabileceğini kanıtladı Deniz... Portolu genç oyuncunun kazanılmasıyla, uzun zaman sonra “artık klasik bir dokuz numaramız var” diyebiliriz milli takımımızda.
(Uğur Meleke - Hürriyet)
ÖDLERİ PATLADI
Kazansak da grubumuzdaki durum değişmezdi ama çok acayip bir hava yapar, Play-off öncesi özgüven depolamış olurduk. İspanya'yı ve onlarla birlikte bundan sonraki rakiplerimizi fena korkuttuk. Korkmak ne kelime, ödleri patladı vesselam. Şimdilik bu da yeter.
(Turgay Demir - Fotomaç)
YOLUMUZ AÇIK
Çocukların yeteneklerini, yeterliliklerini tartışabiliriz. Ama ellerinden geleni yaptılar, böyle bir deplasmanda direndiler, uzatma dakikalarını eksik oynadılar. Beklediğimizden daha keyifli bir gece oldu. Yolumuz açık…
(Gürcan Bilgiç - Sabah)
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.