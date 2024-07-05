A Milliler yarı final için sahaya çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Turpin düdük çalacak. Ay-yıldızlı ekip, turu geçerse yarı finalde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle eşleşecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.