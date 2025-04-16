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Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden ve nasıl öldü?

Aaron Boupendza, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. 2020-2021 yıllarında Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Romanya basınında yer alan haberlere göre 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? İşte Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'nın hayatı.

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden ve nasıl öldü? - 1

Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Gabonlu milli oyuncu Aaron Boupendza'nın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? İşte Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'nın hayatı.

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Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden ve nasıl öldü? - 2

AARON BOUPENDZA KİMDİR?

​Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996 yılında Gabon'un Moanda şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel futbolcudur.

Santrfor mevkisinde görev yapan Boupendza, futbol kariyerine Gabon'un CF Mounana takımında başlamış, ardından Fransa'nın Bordeaux kulübüne transfer olmuştur.

Türkiye'de Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Boupendza daha sonra Katar, ABD ve Çin'de çeşitli kulüplerde oynamıştır. ​

Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden ve nasıl öldü? - 3

AARON BOUPENDZA ÖLDÜ MÜ?

Boupendza, 16 Nisan 2025 tarihinde Çin'de trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Rumen basınına göre, Boupendza bir binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirmiştir. ​

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