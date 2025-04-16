Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden ve nasıl öldü?

Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Gabonlu milli oyuncu Aaron Boupendza'nın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? İşte Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'nın hayatı.