Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza neden ve nasıl öldü?
Aaron Boupendza, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. 2020-2021 yıllarında Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Romanya basınında yer alan haberlere göre 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Peki, Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? İşte Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'nın hayatı.
Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Gabonlu milli oyuncu Aaron Boupendza'nın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Aaron Boupendza kimdir, öldü mü? İşte Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'nın hayatı.