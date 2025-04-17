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Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı?

Bir dönem Hatayspor'da forma giymiş olan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza için açıklama geldi. Cinayet şüphesi bulunan Gabonlu futbolcu için Çin'den açıklama geldi.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 1

Hatayspor'da forma giydiği dönem performansıyla büyük beğeni toplayan ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

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Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 2

Geçtiğimiz günün öğlen saatlerinde spor dünyasını şoke eden ve yasa boğan haber sonrası Çin polisinin üç ihtimal üzerinde durduğu belirtilmişti.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 3

Gabonlu futbolcunun ölümüyle alakalı ilk olarak intihar ihtimali üzerinde durulduğu ifade edilmişti. İkinci seçenekte ise Boupendza'nın kazara düşme ihtimalinin göz önüne alındığı belirtilmişti. Son ihtimalin ise deneyimli futbolcunun kardeşi tarafından itilerek öldürülmesi olabileceği aktarılmıştı.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 4

Tüm bu ihtimallerin tartışılmasının ardından Çin'den yapılan açıklamada Boupendza'nın kazara düştüğü ve ölümde cinayet şüphesinin bulunmadığı ifade edildi.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 5

Hangcou Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, öğle saatlerinde Yuhang ilçesindeki kiralık apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 6

Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana giden polis ekipleri, Boupendza'yı yaralı halde buldu. 28 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 7

Polislerin olay yerinde yaptığı incelemeler, tanıklarla görüşmeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini gözden geçirmesi sonucunda Boupendza'nın balkondan kendiliğinden düştüğü anlaşılırken ceza davası açılmayacağı belirtildi.

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı? - 8

Boupendza'nın takımının son antrenmanına gerekçesiz bir şekilde katılmadığı, kulübün oyuncu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı iddia edilmişti.

Kulüp yetkililerinin Gabonlu futbolcuyla temasa geçmeye çalıştığı ancak ölüm haberi gelene kadar herhangi bir temasın kurulmadığı kaydedilmişti.

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