Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı?

Boupendza'nın takımının son antrenmanına gerekçesiz bir şekilde katılmadığı, kulübün oyuncu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı iddia edilmişti.



Kulüp yetkililerinin Gabonlu futbolcuyla temasa geçmeye çalıştığı ancak ölüm haberi gelene kadar herhangi bir temasın kurulmadığı kaydedilmişti.