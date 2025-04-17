Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası açıklama geldi: Cinayet şüphesi var mı?
Bir dönem Hatayspor'da forma giymiş olan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza için açıklama geldi. Cinayet şüphesi bulunan Gabonlu futbolcu için Çin'den açıklama geldi.
Hatayspor'da forma giydiği dönem performansıyla büyük beğeni toplayan ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmişti.