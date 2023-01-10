ABD kadın futbolunda 4 teknik direktöre tacizden ömür boyu men

200'DEN FAZLA OYUNCUNUN İFADESİ ALINDI

Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars'a 1,5 milyon, Portland Thorns'a 1 milyon, Racing Louisville'e 200 bin, North Carolina Courage'a 100 bin, OL Reign ile Gotham'a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

Açıklamada, bu cezaların, lig geleceğinin sağlıklı devam edebilmesi adına çok önemli olduğu vurgulanarak, "Oyuncuların farklı sorunlarla boğuşmak zorunda kalmayacağı, yetenekleriyle sahada kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yapısal değişime başlamak için lig ve kulüpler, anlamlı adımlar atıyor" ifadeleri kullanıldı.

(Fotoğraf: Richie Burke)