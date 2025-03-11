ABD - Türkiye Dünya Kupası maç tarihi 2025: A Milli Takımın ABD hazırlık maçı ne zaman, nerede?

Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer alan Milli Takım, Meksika ve ABD ile hazırlık maçına çıkıyor. ABD - Türkiye maçı ise Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milliler ardından 10 Haziran'da Meksika karşısında mücadele edecek. İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı ayrıntıları...