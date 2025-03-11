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ABD - Türkiye Dünya Kupası maç tarihi 2025: A Milli Takımın ABD hazırlık maçı ne zaman, nerede?

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde iki kritik hazırlık maçında top koşturacak. ABD ile karşı karşıya gelecek olan Milliler, rakibi ile daha önce dört kez karşılaştı ve bir galibiyet elde etti. Taraftarın gözü Dünya Kupası ABD - Türkiye maçında!

ABD - Türkiye Dünya Kupası maç tarihi 2025: A Milli Takımın ABD hazırlık maçı ne zaman, nerede? - 1

Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer alan Milli Takım, Meksika ve ABD ile hazırlık maçına çıkıyor. ABD - Türkiye maçı ise Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milliler ardından 10 Haziran'da Meksika karşısında mücadele edecek. İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı ayrıntıları...

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ABD - Türkiye Dünya Kupası maç tarihi 2025: A Milli Takımın ABD hazırlık maçı ne zaman, nerede? - 2

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI DETAYLARI

Amerika'nın East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda gerçekleşecek maç 7 Haziran günü TSİ 22:40'da düzenlenecek.

ABD - Türkiye Dünya Kupası maç tarihi 2025: A Milli Takımın ABD hazırlık maçı ne zaman, nerede? - 3

A Milli takım hazırlık maçları ardından Avrupa elemeleri karşılaşmalarına çıkacak. Grubunda yer alan takımlar; İspanya/Hollanda (Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi), Gürcistan, Bulgaristan.

Türkiye, gruptaki maçlarını 4 Eylül ile 18 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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