ABD - Türkiye Dünya Kupası maç tarihi 2025: A Milli Takımın ABD hazırlık maçı ne zaman, nerede?
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde iki kritik hazırlık maçında top koşturacak. ABD ile karşı karşıya gelecek olan Milliler, rakibi ile daha önce dört kez karşılaştı ve bir galibiyet elde etti. Taraftarın gözü Dünya Kupası ABD - Türkiye maçında!
Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer alan Milli Takım, Meksika ve ABD ile hazırlık maçına çıkıyor. ABD - Türkiye maçı ise Pratt & Whitney Stadyumu'nda olacak. Milliler ardından 10 Haziran'da Meksika karşısında mücadele edecek. İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı ayrıntıları...