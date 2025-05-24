ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları öncesinde iki kritik hazırlık maçına çıkıyor. Eleme grup aşaması karşılaşmaları ardından play-off turları ve sonrasında da final maçları olacak. Milli Takım ise 4 Eylül'deki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesinde ABD ile hazırlık müsabakasında top koşturacak. Milli maç ne zaman, hangi kanalda?
Dünya Kupası hazırlık maçı canlı yayın bilgisi, spor severlerin gündeminde. ABD - Türkiye maçı East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak. Ardından Türkiye, Meksika ile ikinci bir hazırlık karşılaşmasında oynayacak. İşte, Milli maç takvimi...