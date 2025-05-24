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ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları öncesinde iki kritik hazırlık maçına çıkıyor. Eleme grup aşaması karşılaşmaları ardından play-off turları ve sonrasında da final maçları olacak. Milli Takım ise 4 Eylül'deki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesinde ABD ile hazırlık müsabakasında top koşturacak. Milli maç ne zaman, hangi kanalda?

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Dünya Kupası hazırlık maçı canlı yayın bilgisi, spor severlerin gündeminde. ABD - Türkiye maçı East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak. Ardından Türkiye, Meksika ile ikinci bir hazırlık karşılaşmasında oynayacak. İşte, Milli maç takvimi...

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ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye'nin ABD ile çıkacağı Dünya Kupası hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 15:40'ta ABD'de olacak. Mücadelenin EXXEN dijital platformundan yayımlanması bekleniyor.

A Milliler, 11 Haziran'da da Meksika karşına çıkacak.

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? - 3

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

E Grubunda yer alan Türkiye, ilk maçına 4 Eylül'de çıkıyor. Dünya Kupası grup aşaması 18 Kasım'da son bulacak ve play-off maçları 26-31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Finaller ise 11 Haziran - 19 Temmuz 2026'da olacak.

4 Eylül / 19:00 Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)

7 Eylül / 21:45 Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

11 Ekim / 21:45 Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim / 21:45 Türkiye - Gürcistan

15 Kasım / 20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım / 22:45 İspanya - Türkiye

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