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ABD - Türkiye: İlk 11'ler

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hedefiyle çıktığı yolda ilk provasını ABD karşısında yapacak.

ABD - Türkiye: İlk 11'ler - 1

Ay-Yıldızlılar, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başlıyor.

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ABD - Türkiye: İlk 11'ler - 2

Eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Birleşik Devletler'e özel maçta konuk olacak.

Hartford kentinde oynanacak maçın başlama saati 22.40.

ABD - Türkiye: İlk 11'ler - 3

Ay-Yıldızlılar'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan, Amerika karşısında görev alamayacak.

ABD - Türkiye: İlk 11'ler - 4

Aday kadroya davet edilen Ahmed Kutucu ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde 5 yıl sonra yeniden milli formayı giyecek.

ABD - Türkiye: İlk 11'ler - 5

İLK 11'LER

ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, de la Torre, Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.

ABD - Türkiye: İlk 11'ler - 6
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