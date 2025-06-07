ABD - Türkiye: İlk 11'ler
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hedefiyle çıktığı yolda ilk provasını ABD karşısında yapacak.
Ay-Yıldızlılar, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başlıyor.
Ay-Yıldızlılar, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başlıyor.
Eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Birleşik Devletler'e özel maçta konuk olacak.
Hartford kentinde oynanacak maçın başlama saati 22.40.
Ay-Yıldızlılar'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan, Amerika karşısında görev alamayacak.
Aday kadroya davet edilen Ahmed Kutucu ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde 5 yıl sonra yeniden milli formayı giyecek.
ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, de la Torre, Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.