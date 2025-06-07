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ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hedefiyle çıktığı yolda ilk provasını ABD karşısında yapacak.

ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler - 1

Ay-Yıldızlılar, Amerika'da bitmesini hedefledikleri Dünya Kupası serüvenine yine Amerika'da başlıyor.

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ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler - 2

Eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan milliler, turnuvanın ev sahiplerinden Birleşik Devletler'e özel maçta konuk olacak.

Hartford kentinde oynanacak maçın başlama saati 22.40.

ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler - 3

Ay-Yıldızlılar'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan, Amerika karşısında görev alamayacak.

ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler - 4

Aday kadroya davet edilen Ahmed Kutucu ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde 5 yıl sonra yeniden milli formayı giyecek.

ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler - 5

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Turner, Freeman, Richards, Ream, Arfsten, Cardoso, Adams, Luna, Tillman, Wright, Agyemang

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem

ABD - Türkiye: Muhtemel 11'ler - 6
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