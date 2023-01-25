Abdülkerim Bardakcı: Galatasaray efsanesi olmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek olan Galatasaray’da başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Transfer olduğu zamanda yaşadığı uyum- süreci ile ilgili gelen soruya Bardakcı, "Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Elbette bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Dediğiniz gibi sezon başında birkaç hata yaptım ve bu anlamda biraz psikolojik olarak zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım. Çok şükür bunu çalışarak ve her hafta üstüne koyarak atlattım." diye konuştu.



Bu hafta deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçında sarı kart cezasından dolayı görev alamayacağının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Genç olmalarına rağmen Emin, Metehan ve sakatlığı yeni atlatan Ross çok kaliteli stoperler. Kimsenin şüphesi olmasın. Üçü de çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir." şeklinde konuştu.