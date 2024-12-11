NTV.COM.TR

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılıların dergisine röportaj verdi. Milli futbolcu San Mames Stadı'nda oynancak Avrupa Ligi finali için sarı-kırmızılı taraftarlara erken rezervasyon çağrısında bulundu.

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 1

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Bilbao'nun San Mames Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali için sarı-kırmızılı taraftarlara erken rezervasyon çağrısında bulundu.

Abdülkerim'in açıklamaları şöyle:

SPOR&SKOR HABERLERİ

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 2

"HEDEFLERE BİR BİR ULAŞACAĞIZ"

"Galatasaray taraftarıyla çok büyük bir aileye sahip oldum. Her başarıya ulaşma şansımızın olduğunu gördüm. Bitmeyen hedeflerim var artık...Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel."

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 3

"GOLDEN SONRA TARAFTARA KOŞMAK"

"Geçmişte de stoper oynadım. Ama hep golü sevdim. Sol bek oynatıldığım dönemler de oldu ama sevdiğim pozisyon stoper diyebilirim. Ama gol atmayı, golü kovalamayı, o hazzı çok seviyorum... Golden sonra taraftarımıza koştuğumuzu görmek beni daha da motive ediyor."

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 4

"RAKİBE GÖRE OYNAMAK BİZE GÖRE DEĞİL"

"Büyük, küçük maç ayırmadan her maça çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil."

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 5

GALATASARAY'DA HEDEFLERİM BİTMEDİ

"Konyaspor’da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray’daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımından ilgiler geldi. Galatasaray’da daha hedeflerim var. Bu hikâyenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa’da hedefimize odaklandık. Ama İtalya favori liglerimden."

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 6

AVRUPA LİGİ FİNALİ ÇAĞRISI

Lig şampiyonluğu mu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu mu?

"Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı’na erken rezervasyona çağırıyorum."

Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın" - 7

Şampiyonlar Ligi mi, Dünya Kupası mı?

"Bir çocuğa sorulan ‘’anneni mi, yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?’’ gibi oldu bu soru. İkisini de istiyorum."

90. dakikada çizgiden top çıkarmak mı, son saniye golü atmak mı?

"Kesinlikle son saniye golü atmak."

Geriden gelip kazanmak mı, gol yemeden kazanmak mı?

"Defans oyuncusu olarak gol yemezsek mutlu olurum. Geriden gelmeyelim kimseyi strese sokmayalım (Gülerek)."

DAHA FAZLA GÖSTER