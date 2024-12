Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın"

"HEDEFLERE BİR BİR ULAŞACAĞIZ"

"Galatasaray taraftarıyla çok büyük bir aileye sahip oldum. Her başarıya ulaşma şansımızın olduğunu gördüm. Bitmeyen hedeflerim var artık...Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel."