Abdülkerim Bardakcı'dan Avrupa Ligi finali çağrısı: "Erken rezervasyon yaptırın"
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılıların dergisine röportaj verdi. Milli futbolcu San Mames Stadı'nda oynancak Avrupa Ligi finali için sarı-kırmızılı taraftarlara erken rezervasyon çağrısında bulundu.
Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu, Bilbao'nun San Mames Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali için sarı-kırmızılı taraftarlara erken rezervasyon çağrısında bulundu.
Abdülkerim'in açıklamaları şöyle: