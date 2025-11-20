Achraf Hakimi'den scooterlı zafer: Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
AA
Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü kazanan Achraf Hakimi, törene özel bir scooterla katıldı.
Fas’ın Sale kentinde düzenlenen ve 2025 Yılın Afrikalı Futbolcusu’nun açıklandığı CAF Ödül Töreni’nde, Paris Saint-Germain’in Faslı oyuncusu Achraf Hakimi yılın futbolcusu ödülünü kazandı.
Törene FİFA Başkanı Gianni Infantino ve Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe katıldı.
Yıldız futbolcu, sakatlığı sebebiyle yürüyememesinin ardından ödül törenine özel bir scooter'la katıldı. Faslı oyuncunun, tören alanında büyük bir coşkuyla karşılandığı, hayranlarına tek tek imza verdiği görüldü.
Scooter ile törene katılan Hakimi'nin bu anları sosyal medyadan paylaşıldı ve kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.