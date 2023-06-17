"Acı çekerek kazandık" (Spor yazarlarından Letonya-Türkiye yorumları)

BİZE DE YAZIK!



Yine kötü başladık maça… Topu tutamıyoruz, iki pas yapamıyoruz, Cengiz Ünder'in ismi var cismi yok, Kerem saman alevi gibi, Hakan Çalhanoğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o şeylerin de bir anlamı olmuyor. Orkun Körkçü etkisiz eleman konumunda… Cenk ve Enes yok ön taraf o nedenle etkisiz kaldı diyenlere katılmam, Umut Nayir de onlar kadar oynadı lakin arkası bom boş ve dengesizdi. Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Körkçü, Arda Güler sahadayken biz golü karambolde Abdülkerim'le bulduk… Sonrasında kaç pozisyon verdik sayamadım. Letonya önde basıyor, orta sahada bizi bozuyor, pozisyon buluyor, golle burun buruna geliyor ve nihayet golü atıyor… Sonra bir gol daha. Hem de maç biterken! Eyvah, yine berabere kaldık derken sonradan giren İrfan Can kafayla topu ağlara gönderdi ama o golde büyük pay Barış Alper Yılmaz'ındı…



Adı gibi, üç kişilik iş yaptı topu çevirirken, Barış koştu, Alper tuttu, Yılmaz ortaladı adeta… Bu işe bizim kadar önem verip, bizim kadar günlük düşünen çok az ülke vardır. Bir ekol seçmeli ve en az beş yıl uygulamalayız. Yoksa, yıllardır olduğu gibi, her maçta ızdırap yaşamaya devam edeceğiz. Bize de yazık!



(Turgay Demir-Fotomaç)