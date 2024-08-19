Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız!

Orta saha transferi yapacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Orta sahada eksiğimiz var gibi gözüküyor çünkü Fred sakatlandı. Birini almamız lazım. Niye gecikiyor? En iyisini arıyoruz. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz." ifadelerini kullandı.









