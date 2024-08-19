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Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, üç futbolcunun transferi hakkında konuştu. Ilıcalı, "Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız! - 1

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Beyaz TV'de konuşan Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu'nun gitmemesi için çalıştıklarını söyledi.

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Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız! - 2

Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda sol bek transferi yapacaklarını aktaran Ilıcalı, "Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu beğeniyor. Kulübün menfaatlerine göre gidecekse yerine birini alacağımızı biliyor." dedi.


Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız! - 3

Orta saha transferi yapacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Orta sahada eksiğimiz var gibi gözüküyor çünkü Fred sakatlandı. Birini almamız lazım. Niye gecikiyor? En iyisini arıyoruz. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz." ifadelerini kullandı.




Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız! - 4

Yabancı sınırını da hatırlatan Ilıcalı, "Orta saha için bekleyelim, görelim ve karar verelim dedik. Teknik bir konu. 6 mı olacak, 6-8 mi olacak? Bunları düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız! - 5

Ilıcalı, "Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç." açıklamasında bulundu.

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