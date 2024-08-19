Acun Ilıcalı üç futbolcu için rakam verdi: Yarın satsak 100 milyon euro para toplarız!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, üç futbolcunun transferi hakkında konuştu. Ilıcalı, "Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Beyaz TV'de konuşan Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu'nun gitmemesi için çalıştıklarını söyledi.