Acun Ilıcalı: 52. kez de söylemiş olayım, yabancı hakem istiyoruz
Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisi öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Sayın İbrahim Hatipoğlu, çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. 'Bizim iç saha maçımızda hakem konusunda avantajımız vardı, rakibimiz algı yaratarak bu avantajı elimizden aldı ve yabancı hakem geldi' diyor. İnanılmaz! 52. kez de söylemiş olayım, yabancı hakem istiyoruz." dedi.
Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam 20.45'te karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.