Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hafta sonundaki maçların sezon boyunca anlattıklarının özeti olduğunu ifade eden Ilıcalı, "İsyan ettiğimiz konuda 'Delil aramayın, Türk hakemliğinin durumu bu' şeklinde bir hafta oldu. Yönetim olarak da görüştük. Yarın da başkanımız ve yönetim kurulu olarak bir araya geleceğiz. Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. İşi sulandırmaya çalışanlar, başka yerlere çekenler, 'Bize de aynı şeyler yapılıyor' diyorlar. Son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında VAR'dan verilmeyen net penaltı kullanılsa bugün puan farkı 4'tü." yorumunu yaptı.