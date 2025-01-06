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Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından, "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." diye konuştu. Ilıcalı, "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş - 1

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hafta sonundaki maçların sezon boyunca anlattıklarının özeti olduğunu ifade eden Ilıcalı, "İsyan ettiğimiz konuda 'Delil aramayın, Türk hakemliğinin durumu bu' şeklinde bir hafta oldu. Yönetim olarak da görüştük. Yarın da başkanımız ve yönetim kurulu olarak bir araya geleceğiz. Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. İşi sulandırmaya çalışanlar, başka yerlere çekenler, 'Bize de aynı şeyler yapılıyor' diyorlar. Son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında VAR'dan verilmeyen net penaltı kullanılsa bugün puan farkı 4'tü." yorumunu yaptı.

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Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş - 2

Futbol ortamının adaletsiz olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar 'Hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor' diyorlar. Kaç puan kaybettiniz?" diye sordu.

"Bizim maçlarımızda yapılanları herkes biliyor." ifadesini kullanan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu 2 maçta verilmeyen penaltılardan kaybımız 4. Öbür tarafa bakıyoruz, Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Herkesin kabul ettiği en az 4-5 kırmızı kart var Galatasaray'ın görmediği."

Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş - 3

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİ DÖNEME ULAŞACAĞIZ"

Ilıcalı, "futbolda hataların olabileceğini ancak hataların bir takım lehine olduğunda adaletin olmayacağını." vurguladı.

"Adalet olmazsa isyan çıkar, kaos çıkar." diyen Acun Ilıcalı, "Hocamız isyanda. Bugün son derece morali bozuktu. Dün Galatasaray maçından sonra 'Bizim rakibimiz kim? Gerçekten rakibimizin Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?' diye sordu. Niye bizde oluyor bu, neden bu durumdayız, değerlendirmek lazım. Böyle devam etmeyeceği zaten ortada. Sonuna kadar savaşacağız bu konuyla ilgili, kimsenin şüphesi olmasın, adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız." dedi. 

Acun Ilıcalı: Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş - 4

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun yarın toplanacağını hatırlatan Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti." ifadelerini kullandı.

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