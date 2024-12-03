Acun Ilıcalı: Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyorlar
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, “Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyorlar." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.
Öncelikle mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ilıcalı, “Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybettiğimiz zamanda puan kaybedilebilir dedik. Bugün kaybedersiniz fakat sonra bir seri yakalayıp, sezon sonu ipi göğüsleyen takımın kim olacağı belli olmaz. Bugün de bunun güzel bir örneği oldu. Puan farkının azalması, takım ve taraftarın büyük bir inançla takımımızı destelemesi var." ifadelerini kullandı.