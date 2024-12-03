Acun Ilıcalı: Galatasaraylı yöneticiler Türkiye’de başka takım yok zannediyorlar

“BU DÜZENİ YIKACAĞIZ DİYE SÖYLEDİK”

Galatasaray’ın, oynanan Avrupa maçlarının ardından daha az dinlendiği söylentiyle ilgili ise Ilıcalı, “İtiraz ediyorlar, maçların oynandığı günle ilgili. Araştırma yapılıyor, hiçbir haksızlık yok. Herkes aynı süre dinlenmiş ama siz ortalığı birbirine katılıyorsunuz. Galatasaray kulübünde, Beşiktaş maçında 8 sarı kart, 2 tane kırmızı kart atlandıktan sonra yine kendi sahasında yüzde iki yüzlük kırmızı kart verilmedi. Böylece Galatasaray içeride 2 yıldır kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi. Hakem görmedi diye, Davinson Sanchez şöyle dedi, beni iki haftadır atmıyorsunuz, ben iki ayağına birden basayım. Eyüpspor’dan bir yönetici bu duruma isyan etmedi. Kimse diyor mu hakkımız yendi diye. Galatasaray ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız diye söyledik. Biz yenilmeyiz de demedik. Biz bu yola baş koyduk." şeklinde konuştu.