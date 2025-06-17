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Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı, "Süperman olmadığımı gördüm. Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum, olanlar kulüp içinde yaşandı ve konuşmam insanları incitebilir." dedi.

Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum - 1

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı ayrılık sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işleri olan bir iş adamı olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı." dedi.

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Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum - 2

Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olmam bu büyük bir sorumluluktu ve bu görevi çok sevdim. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım. İş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süperman olmadığımı gördüm.

Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum - 3

"Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi."

Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum - 4

Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve stada düzenli olarak gideceğim."

Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum - 5

Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Mourinho anlaşmazlığı yaşandığı iddia edilmişti.

Başkan Ali Koç daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü zirvede de dile getirirken, söz alan Ilıcalı “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını iletmişti. 

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