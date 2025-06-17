Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum

"Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi."