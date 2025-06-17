Acun Ilıcalı: Her şeyi gizli tutmak istiyorum
Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı, "Süperman olmadığımı gördüm. Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum, olanlar kulüp içinde yaşandı ve konuşmam insanları incitebilir." dedi.
Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı ayrılık sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.
Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, "Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işleri olan bir iş adamı olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı." dedi.