Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe Başkanlığı' sorusuna yanıt

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜYOR MU?

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe başkanlığını düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan Ali Koç, şu anda başkan. Sabahtan akşama kadar, günde 15-20 saat Fenerbahçe için bir çaba içerisinde. Sportif başarısızlıklar olmuş olabilir ama bir tecrübe zamanı geçirmek gerekiyor başkanlıkta. Başkanımız bu süreci geçirdi. Kulübün geleceğini çok parlak görüyorum. Ne zaman istenirse elimden gelen her yardımı kulüp için yaparım. Bunu söylememe de gerek yok" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı ayrıca, "Başka bir spor dalında bir çalışmanız var mı" sorusu üzerine, "Şu an bir planım yok ama ileride durumum olursa, NBA'de bir takım almak isterim" dedi.