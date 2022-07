Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe Başkanlığı' sorusuna yanıt

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, herkese iyi bayramlar dileyerek sözlerine başladı. Türkiye'ye gelirken kendi ülkesine geliyor gibi geldiğini kaydeden Shota, "Hull City taraftarı, kulübü seven, futbolu seven insanlar. O konuda da çok güzel bir karşılaşma oldu. Allah'tan ilk maçı kazandım. 6 maç içeride mağlup oldum. Gidiyoruz deplasmanda kazanıyoruz, dönüyorum maç kazanamıyorum. Deli olduk. Her gelen ve giden oyuncuda iyi düşünmeye çalışıyoruz. Ozan Tufan transferinden çok memnunum. Çok kariyerli bir oyuncu aldık" şeklinde konuştu.