NTV.COM.TR’ye geri dön

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, daha önce iki maçta uyguladığı deplasman uygulamasını uzattı. Kulüp sezonun kalan maçlarında taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıkladı. Ilıcalı, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik" açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar - 1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championsip ekibi Hull City, taraftarları için önemli bir karara imza attı. Kulüp, sezonun kalan bölümünde deplasman maçlarına taraftarlarının ücretsiz olarak götürme kararı aldı.


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar - 2

Ilıcalı açıklamasında, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar - 3

Daha önce kullandığı "Bir aile, bir rüya" sözlerine atıfta bulunan Ilıcalı şöyle konuştu: "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu."


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar - 4

"Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti"


Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar - 5

Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederken uygulamanın İngiltere tarihinde bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER