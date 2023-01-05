Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championsip ekibi Hull City, taraftarları için önemli bir karara imza attı. Kulüp, sezonun kalan bölümünde deplasman maçlarına taraftarlarının ücretsiz olarak götürme kararı aldı.
Ilıcalı açıklamasında, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik" diye konuştu.
Daha önce kullandığı "Bir aile, bir rüya" sözlerine atıfta bulunan Ilıcalı şöyle konuştu: "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu."
"Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti"
Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederken uygulamanın İngiltere tarihinde bir ilk olduğuna vurgu yaptı.