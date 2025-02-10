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Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye yanıt: Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz!

Olaylı maçın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası "Deja Vu" paylaşımı yaparak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Gelişmelerin ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Arjantinli futboluya "Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye yanıt: Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz! - 1

Olaylı maçın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası paylaşım yaptı. Icardi paylaşımında Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye yanıt: Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz! - 2

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında ezeli rakiplerinin sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadesini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye yanıt: Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz! - 3

Icardi'nin paylaşımına Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı cevep verdi.

Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye yanıt: Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz! - 4

Icardi'nin bu paylaşımına Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"Icardi'nin başkanımızla ya da teknik direktörümüzle ilgili yaptığı paylaşımları kınıyorum. Galatasaray kulübüne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum; futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz. Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar."

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