Acun Ilıcalı'dan Icardi'ye yanıt: Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz!
Olaylı maçın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası "Deja Vu" paylaşımı yaparak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Gelişmelerin ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Arjantinli futboluya "Futbolcu hiçbir zaman başkanla muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz." ifadelerini kullandı.
Olaylı maçın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası paylaşım yaptı. Icardi paylaşımında Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.