Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun

"TRANSFERLER ÇOK GÜZEL OLDU"

"Devre arası transferleri çok güzel oldu bence. İstediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Taraftarımız iyi bilsin, hedefledik, bunlar olsun dedik, bu isimler olsun dedik. Nokta transferi yaptığımızı düşünüyorum. Bu dönem beni felç etti. Talisca için 30 tane video konferans yapmışımdır. Çok zor bir süreç oldu. Skriniar konusunda Ali Koç farkını dibine kadar hissettim. Skriniar transferi başkanımızın transferidir. PSG'nin başkanı ile Ali Koç'un arkadaşlığı başka bir boyut, o transferde kulübü kolay bir şekilde organize eden ve transferi bir anca hayata geçiren başkanımızdır. 1.5-2 günde bitirdik o transferi çok rahat bir şekilde. Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük! Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık. Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ama alternatifler vardı. Skriniar birdi. Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık."