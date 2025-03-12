Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı; konuk olduğu programda transfer, yabancı hakem, şampiyonluk yarışı, Galatasaray ve birçok konu üzerine açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, demeç savaşları da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da dikkat çeken ifadeler kullandı. Ilıcalı, TV100'e yaptığı açıklamada transfer, yabancı hakem, şampiyonluk yarışı, Galatasaray ve birçok konu üzerine konuştu. İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri: