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Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı; konuk olduğu programda transfer, yabancı hakem, şampiyonluk yarışı, Galatasaray ve birçok konu üzerine açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, demeç savaşları da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan'ın yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da dikkat çeken ifadeler kullandı. Ilıcalı, TV100'e yaptığı açıklamada transfer, yabancı hakem, şampiyonluk yarışı, Galatasaray ve birçok konu üzerine konuştu. İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri:

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Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 2

"BEKLEDİĞİMDEN ÇOK OLDU"

"Yoğun gündem geçiriyoruz. Futbol takımımız sezona yavaş başlasa da şu anda iyi bir noktada. Camia olarak kenetlendik. Heyecanlıyız. Başarılı olmak istiyoruz. Mesaisi, konsantasyonu benim beklediğimden çok oldu. Kendi tercihimiz olduğu için söylenmek ayıp olur."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 3

"PERŞEMBEYE KONSANTREYİZ"

"Hayal kırıklığı yaşadık, şanssızdık. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol, oyunun kimyasını değiştirdi. Futbolda her zaman istediğiniz olmuyor. O yüzden üzgünüm. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Rangers da önemli ve güçlü bir takım. Avantajı alınca bunu kullanmasını bildi. Çok kötü bir skor oldu bizim için. Futbolda bu var. Perşembe rövanş var. Ben ümitliyim. Takımımızın kalitesine güveniyorum. İyi ve güçlü bir takımız biz. Rangers'tan daha güçlüyüz. Ama ikinci maçta erken gol atarsak çok şey değişir dedim ama hocamızın kafasında başka bir plan var. Konuştuk, Mourinho da turu geçmek çok istiyor. Türkiye'de en ileri giden Avrupa'da Fenerbahçe oldu. Bizim açımızdan Avrupa'daki istikrarımız bence önemli. Yine güzel bir yere geldik. Yine martta oynuyoruz. Gurur verici. Herkes perşembeye konsantre şu anda. Kendi futbol gözümle şöyle anlatayım, İtalyan takımına 2-0 kaybetsek ümidimiz az derdim. Ama bu İngiliz ekolünden bir takım. İskoç takımları sonuç itibariyle kapanayım ruhunda değil. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Kafamda onların kapanacağını düşünmüyorum. Onun da bizim için şans olacağını düşünüyorum."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 4

"MOURINHO TÜRKİYE'YE AŞIK OLDU"

"Türkiye'ye bakışı, bence Türkiye'ye aşık oldu diyebilirim. Ülkemizi çok seviyor. Keyfi yerinde, bizimle olmaktan mutlu. Gelmeden önce Galatasaray ile oynadığımız maçı seyretmişti. Djiku'nun neden atıldığını anlamamıştı. O zaman da söylemiştik hakemler konusunda sıkıntı olduğunu söyledi. Ondan sonraki görüşmemizde şaşırdığını söyledi. Hakem performanslarının kötü olduğunu ve hazır olması gerektiğini söyledik. Çok şaşırdı şaşkın gözlerle seyrettiği gerçeği var. Çok haksız bulmuyorum. Türk futbolunda hakemlerle ilgili ciddi soru işaretleri var. Onun dışında Türkiye'ye her geçen gün adapte oluyor."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 5

"LİGİ ANLADI, TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"

"Dzeko birinci forvetimizdi, En-Nesyri geldi. En-Nesyri'nin ilk forvet olacağı düşünüldü. Dzeko ile uyum sağlayınca beraber kullanmak istedi hocamız. O yüzden sistemi değiştirmek zorunda kaldı. O sistemi değiştirdik sonra takım daha iyi oynadı, yükselmeye başladı performans. O yüzden Mourinho zaten. Aklı başında herkesin saygı duyması gereken, büyük takıma yakın kupası var, bu kupalara tesadüf diyebilecek biri mi var mı aramızda? Baştan geldi, baktı, inceledi, Türkiye Ligi'ni anladı. Türkiye'de taktiği değiştirdi."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 6

"TRANSFERLER ÇOK GÜZEL OLDU"

"Devre arası transferleri çok güzel oldu bence. İstediğimiz transferlerin hepsini yaptık. Taraftarımız iyi bilsin, hedefledik, bunlar olsun dedik, bu isimler olsun dedik. Nokta transferi yaptığımızı düşünüyorum. Bu dönem beni felç etti. Talisca için 30 tane video konferans yapmışımdır. Çok zor bir süreç oldu. Skriniar konusunda Ali Koç farkını dibine kadar hissettim. Skriniar transferi başkanımızın transferidir. PSG'nin başkanı ile Ali Koç'un arkadaşlığı başka bir boyut, o transferde kulübü kolay bir şekilde organize eden ve transferi bir anca hayata geçiren başkanımızdır. 1.5-2 günde bitirdik o transferi çok rahat bir şekilde. Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük! Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık. Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ama alternatifler vardı. Skriniar birdi. Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 7

"CENK TOSUN'A TEKLİF VAR"

"Evet, doğru. Gidiyor diyemem, teklif var. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Üzülerek kabul etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 8

"YUSUF İÇİN SÖZLÜ GÖRÜŞTÜK"

"Yusuf Akçiçek için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra bir mesaj geldi İngiltere'den, "Bugün 20 milyon oldu" diye. Satmayı düşünmüyoruz."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 9

"ERAY BEY'İ ANLAMADIM"

"Eray Bey sağ olsun, o da açıklamalarında olayı bir yere taşımayı seviyor. Bir yerden bir hikaye çıkarmayı seviyor. Siz Türkler demiş Mourinho, Mourinho'nun böyle bir ifadesi var mı, siz hiç gördünüz mü? Ben bir kere bile böyle bir sözünü görmedim. Buradan da mı ırkçılık çıkacak! Maymun dendi, Drogba çıktı! Bunun ötesi yok! O gün de uyardım Avrupa'ya taşımayın diye, insanlar Galatasaray yönetimiyle dalga geçti. Hiç destek gördün mü sen? Bir kişi çıktı mı? Futbolcular destek çıktı, bir kişi ırkçı dedi mi? Olmuyor o zaman! Bu adam, "Siz Türkler hiç" demiyor. Futbolu biz de eleştiriyoruz. Biz de mi ırkçıyız? Siz Türkler demiyor, bizi aşağılamıyor. Futboldaki garipliklere itiraz ediyor! Yabancı VAR geldi ya, demek ki sorun var ki yabancı VAR gelmiş. Biz sahada da istiyoruz şimdi. Bununla ilgili eleştiride bulunmuş. Bunu da anlamadım."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 10

"GALATASARAY NE İSTİYOR?"

"Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor? Bir futbol kulübü, yabancı VAR isteyip, yabancı hakem konusunda yerli hakem mi isteyecek? VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Ben anlamadım. Yabancı VAR'ı mı biz bağladık, benim zekam yetmiyor! Sen istemiştin! Ne sorulsa muhalefet var, ne istediği belli değil. Niye, duruma göre pozisyon alıyorlar."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 11

"İÇERİDEKİ MAÇA DA YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

"Eray Bey'in takımı daha maç kaybetmemiş! Şu çok komik, bu kadar sarı kart verilmemiş diyorum, biz bu kadar kart gördük diyorlar. Kart görmen değil konu. Kart verilmemesi başka bir şey konu. Bu kadar kart görülmedi diyorum, burada biz de bir kart verilmemiş. O kadar vicdansızlık var ki... İçerideki maça da (Galatasaray kupa) yabancı hakem istiyoruz, Beşiktaş maçına da istiyoruz. Adalet istiyoruz biz. Biz şöyle diyoruz, tek bir hata şampiyonu belirleyebilir. 20. dakikada yerli hakem bizi 10 kişi bıraktı Rams Park'ta. 20. dakikada kırmızı kart gösteriyor adam, 70 dakika en kritik maçta 10 kişi oynadım ben. Arda Kardeşler, bizden sonra devam etti. Ondan sonra ilk derbi maçı Galatasaray - Beşiktaş maçı oldu. Ne yaptı, 8 sarı, 2 kırmızı kartı vermedi. Aynı hakem. 11 hakem de aynı şeyi söylüyor. Nasıl güvenelim şimdi? Bunun mantığı var mı, niye güvenelim?"

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 12

"DURUŞUMUZ BELLİ"

"En başından bu yana duruşumuz belli. Yabancı hakem geldi ve herkes açıklama yaptı istiyoruz diye. Burada federasyonun bir şeyi deneyip, başarılı olduktan sonra tekrar uygulamak istemesi dünyanın en doğal şeyidir. Tek beğenmeyen var, Okan Hoca. Onun yorumu, bir şey diyemem. Aynı maçta bir Galatasaraylı oyuncuya sordular, Osimhen'e sordular, hakem gayet iyiydi dedi. Maçta oynayan beğendi. Okan Hoca beğenmedi. Onun görüşü ama onun dışında beğenmeyen çıkmadı. Trabzonspor ve Beşiktaş da beğendi ve aynı hakemi istedi. Türk futbolunun geneli beğendi. Bunlar zaten üst düzey hakemler. Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz, bizim duruşumuz en başından beri belli!"

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 13

"KANAL KANAL GEZİYOR DİYORLAR"

"Eray Bey ittirildi, ittiriliyor diyor. Hakemler ittiriyor olsa, niye yabancı hakem istemiyorlar diye onu sorayım. Çok komik bir şey yaşandı bu sene, hakem hatalarında İbrahim Bey açıklama yaptı. Gelsin yabancı hakem baksın dedi. Bunları sayıyorlar, o verilmedi, bu verilmedi, hadi gel bakalım desen zaten gelmiyorlar! Kime göre verilmedi, neye göre? Bunları iddia edip, kenara çekileceğinize, yabancı hakem gelsin ve baksın dediler, biz de aynı şeyi söyledik. İbrahim Bey ile diyaloğa başladık. Günü, hakemi ve tarihi belirledik. Her şey belli. Ben de açıklama yaptım. Burada bir yanlış var mı, burada bir yanlış görüyor musun? İsimler karşılıklı konuşuldu. Bu gizli bir operasyon muydu, ben bu konuyla ilgili genel bir bilgi verdim. Gazeteciler bana sorduğu için açıklama yaptım. Ben bunu dedim diye vazgeçtiler. Ben niye önceden duyurmuşum, ne var bunda? Önceden duyurdum. Siz de olumlu döneceğinizi size yakın gazetecilerden öğrendik. Sen bunu nasıl açıklarsın, ben küstüm yokum. Hiçbir şekilde gelme durumları yok! Acun Ilıcalı kanal kanal geziyor dedi Eray Bey, ben onun üzerine bağlandım. Ondan önce 1-1.5 önce bir programa katılmışım. Kanal kanal geziyor diyorlar."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 14

"YABANCI VAR İLE HUZUR GELDİ"

"Galatasaray - Trabzonspor maçında 90. dakikada bariz ofsaytı verse maç bitecek zaten. O bayrağı hiç kaldırmadı, orada bir faul oldu, gol oldu. Hep böyle aynı filmi defalarca görüyoruz. Biz bu filmi görmek istemiyoruz. Trabzonspor da görmek istemiyor. Bugün Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarların da herkesin istediği yabancı hakem. Bu bizim isteğimiz değil. Kimse böyle göstermeye çalışmasın. Kulüpler Birliği'nde herkes yabancı VAR'a evet dedi, öyle geldi. Konuyu manipüle ediyorlar, biz istediğimizde olmuyor. Biz kızmıyor muyuz federasyonumuza. Yabancı VAR konusunda en son bir süre konuşmadım. Karar aldık, mutlaka görülecektir dedik, görüldü ve yabancı VAR geldi. Huzur geldi."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 15

"GALATASARAY'I NE RAHATSIZ ETTİ?"

"Ben orada şunu merak ettim, ne rahatsız etti Galatasaray'ı? Meraktan soruyorum, yarıda kalmış bir maç var ve ülkede infial olmuş, maçtan sonra yine bizim aleyhimize açıklama var, en güldüğüm konulardan biri. Galatasaray maçında oyuncu yere atıyor kendisini, hakem kanmış ve penaltı vermiş, sonra takım sahadan çekilmiş. Bizim maçtan sonra hırsızlar diye açıklama yapmışlar, o zaman bizim de açıklama yapma hakkımız olmaz mı? Burada biz niye bir anda özne olduk? Kendisini yere atan Mertens, penaltıyı veren hakem, sahadan çekilen Adana Demirspor. Federasyon da bununla ilgili açıklama yapmış. Ben şimdi, işin detayına girmek zorunda değilim. Bundan rahatsız olacak ne var? Olayın şeffaflığını göstermişler. Bizi çok ilgilendiren bir konu da değil. Galatasaray ile ilgili olan iddialar gündemde bir şekilde sorulmuyor, hiçbir şekilde konuşulmuyor."

Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 16
Acun Ilıcalı'dan olay açıklamalar ve gönderme: Galatasaray ne istiyor? | Kadıköy'de de yabancı hakem olsun - 17
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