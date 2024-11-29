Acun Ilıcalı'dan Talisca transferi yanıtı: Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok." diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Anderson Talisca'nın transfer edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." dedi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Ilıcalı, transfere odaklandıklarını söyledi.