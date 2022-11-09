Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Aklım Emre Belözoğlu'nda kaldı (Türkiye'den hangi futbolcuları istedi?

"Bu arada Antalyaspor’dan futbolcu aldım; Galatasaray’dan da alıyordum son dakika kendisi gelmek istemedi. Trabzonspor ile en az üç kere görüştük. Beşiktaş’tan da istedim… Buradaki konu denk gelme olayı... Ben Burak Yılmaz’ı da istedim. Ben zaten Fenerbahçeliyim ve destek oluyorum. Bu yüzden insanlar antipati besleyecekse buna yapabilecek bir şeyim yok. Herkes takım tutuyor. Sen de kendi takımına destek oluyorsun. Benim imkânım daha fazla ben daha fazla destek oluyor olabilirim. Benim stadın önünde yatmışlığım var. Yemekten kısıyordum Fenerbahçe’den bilet alıyordum. Şu anda da bunu yapmayan taraftar yok mu? Takımımı tutuyorum ve destek oluyorum. Bundan da korkmadım.”