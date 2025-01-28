Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

“Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok." ifadelerini kullanan Ilıcalı, "Mourinho, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj." açıklamasında bulundu.