NTV.COM.TR

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Marcus Rashford'ın sarı lacivertlilere transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi. Ilıcalı, "Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 1

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı kalan Marcus Rashford'la ilgilenmediklerini açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, transfere yönelik çıkan haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 2

“Mourinho, elbette dünyanın en iyilerinden biri. Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok." ifadelerini kullanan Ilıcalı, "Mourinho, 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 3

Ilıcalı, "Rashford haberleri çıktı, öncellikle o muazzam bir oyuncu. Takımda iki tane benzer oyuncu olması planlamaya uymuyor." dedi.

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 4

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu bizim önümüze geldik ancak 'hayır' demek zorunda kaldık. Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok."

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? - 5

Fenerbahçe ara transfer döneminde Diego Carlos ve Talisca gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER