Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Marcus Rashford'ın sarı lacivertlilere transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi. Ilıcalı, "Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'da kadro dışı kalan Marcus Rashford'la ilgilenmediklerini açıkladı.
Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, transfere yönelik çıkan haberlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.