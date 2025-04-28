"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu)

"ADAM OYNAMIYOR, ADETA RESİTAL YAPIYOR"

Bakmayın ligin ilk yarısındaki maçın berabere bittiğine... Ne Eyüpspor, o beraberliği alan Eyüpspor, ne de Galatasaray kendi sahasında o beraberliğe yakalanan Galatasaray... Köprünün altından çok sular geçti... Eyüpspor kadro olarak, oyun olarak çok geriye gitti... Galatasaray özellikle kupadaki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında vites arttırdı...



Unutulmasın ; mayıs ayı da yaklaştı... Galatasaray’ın çok alıştığı, yaklaştığında bir başka hava yakaladığı mayıs ayı... Galatasaraylı boşuna söylemiyor; “Mayıslar bizimdir” diye... Eee, böyle olunca sonuç da normal oldu... Galatasaray için Samsun maçında puan kaybedecek dendi, kazandı, Eyüp maçında puan kaybedeceği hesaplandı, fark attı...



Şurası kesin; Galatasaray, puan kaybetmesi beklenen her maçı kazanarak, yeni bir şampiyonluğu kazanmaya, formasına yeni bir yıldız takmaya doğru koşar adım gidiyor... Osimhen'i izlemek gerçekten bulunmaz bir keyif... Atıyor, attırıyor, koşuyor, alıyor, dağıtıyor, savunmasından top çıkartıyor... Kusursuz bir profesyonel portreden inanılmaz görüntüler veriyor... Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor...



Osimhen çıkıyor, yerine giren Morata, kısa sürede iki gol birden atabiliyor... Futbolun gerçeğini kabul edelim... Galatasaray’ın kadrosu bu ligin çok anma çok üstünde... Alem buysa, kral Galatasaray... Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu ikinci gol, bu sezon duran toplardan attığı 38. gol...



Böyle bir istatistik, böyle bir rakam, böyle bir başarı var mı? Ben duymadım, görmedim. İlginçtir; mücadelesine, bitmez-tükenmez enerjisine, rakiplerini ısırmasına alıştığımız Torreira, bu defa bizi gollerini izlememize alıştırıyor... Son maçları golsüz geçmiyor Torreira...



Galatasaray için tek olumsuz görüntü, sağ kanat savunmasında Frankowski... Çok iyi diye çok iddialı biçimde alındı ama sanırım Galatasaray transfer mevsiminde yeniden bir sağ bek arayışına çıkacaktır... Hesap-kitap devri bitmiştir... Mayıs ayına şurada kaç gün kaldı... Şampiyonluk ve beşinci yıldız Galatasaray’a hayırlı olsun...



(Şansal Büyüka - NEFES)