NTV.COM.TR

"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu)

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkardı. Peki spor yazarları Galatasaray için ne dedi? İşte spor yazarlarından Eyüpspor-Galatasaray maçının değerlendirmesi...

"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu) - 1

"ADAM OYNAMIYOR, ADETA RESİTAL YAPIYOR"

Bakmayın ligin ilk yarısındaki maçın berabere bittiğine... Ne Eyüpspor, o beraberliği alan Eyüpspor, ne de Galatasaray kendi sahasında o beraberliğe yakalanan Galatasaray... Köprünün altından çok sular geçti... Eyüpspor kadro olarak, oyun olarak çok geriye gitti... Galatasaray özellikle kupadaki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında vites arttırdı...

Unutulmasın ; mayıs ayı da yaklaştı... Galatasaray’ın çok alıştığı, yaklaştığında bir başka hava yakaladığı mayıs ayı... Galatasaraylı boşuna söylemiyor; “Mayıslar bizimdir” diye... Eee, böyle olunca sonuç da normal oldu... Galatasaray için Samsun maçında puan kaybedecek dendi, kazandı, Eyüp maçında puan kaybedeceği hesaplandı, fark attı...

Şurası kesin; Galatasaray, puan kaybetmesi beklenen her maçı kazanarak, yeni bir şampiyonluğu kazanmaya, formasına yeni bir yıldız takmaya doğru koşar adım gidiyor... Osimhen'i izlemek gerçekten bulunmaz bir keyif... Atıyor, attırıyor, koşuyor, alıyor, dağıtıyor, savunmasından top çıkartıyor... Kusursuz bir profesyonel portreden inanılmaz görüntüler veriyor... Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor...

Osimhen çıkıyor, yerine giren Morata, kısa sürede iki gol birden atabiliyor... Futbolun gerçeğini kabul edelim... Galatasaray’ın kadrosu bu ligin çok anma çok üstünde... Alem buysa, kral Galatasaray... Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu ikinci gol, bu sezon duran toplardan attığı 38. gol...

Böyle bir istatistik, böyle bir rakam, böyle bir başarı var mı? Ben duymadım, görmedim. İlginçtir; mücadelesine, bitmez-tükenmez enerjisine, rakiplerini ısırmasına alıştığımız Torreira, bu defa bizi gollerini izlememize alıştırıyor... Son maçları golsüz geçmiyor Torreira...

Galatasaray için tek olumsuz görüntü, sağ kanat savunmasında Frankowski... Çok iyi diye çok iddialı biçimde alındı ama sanırım Galatasaray transfer mevsiminde yeniden bir sağ bek arayışına çıkacaktır... Hesap-kitap devri bitmiştir... Mayıs ayına şurada kaç gün kaldı... Şampiyonluk ve beşinci yıldız Galatasaray’a hayırlı olsun...

(Şansal Büyüka - NEFES)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu) - 2

KONSANTRASYON VE KALİTE

İlk yarıda sarı kırmızılı ekip istediği bunaltıcı baskıyı kuramasa da 1 net pozisyon, 1 de gol bulmayı başardı. Dikkatli ve dengeli bir oyun sergileyen sarı kırmızılılarda Gabriel Sara etkisiz görünürken, Mario Lemina, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ilk 45 dakikanın iyileriydi.

Kaliteli ayaklarla baskılı oynayan Okan Buruk’un takımı İspanyol futbolcu Morata’nın yıldızlaştığı maçta son bölümde farka koştu.

Dün şunu gördük: Galatasaray tüm oyuncu grubuyla birlikte son düzlükte ipi göğüslemek için odaklanmış, yüksek konsantrasyon ve enerji ortaya koydular. Kaliteleriyle de 5-1 kazandılar. Bundan sonra kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik şampiyonluk için yetecek. Bu gerçekten de büyük bir avantaj.

(Güntekin Onay-HÜRRİYET)

"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu) - 3

OSİMHEN İÇİN KAMPANYA YAPILSIN

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi, Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkânlar zorlanmalı ve Osimhen, G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu. Nijeryalı yıldız, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor. Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar! G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır.

G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan Hoca'nın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.

(Levent Tüzemen-SABAH)

"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu) - 4

TABELAYA BAK!

Osimhen'i Türkiye'de tutabilecek defans oyuncusu yok. Dün Eyüp defansını da darmaduman etti. Torreira'nın orta sahada yine müthiş oyununa skorerliğini eklemesi, Lemina'nın maç boyu ayakta kalan isim olup asistlerle tabelaya katkı yapması ve elbette marka golcü Morata'nın oyunun finalindeki iki golü.

Okan Buruk, 2-0'da yine maç bitti havasında çift santrfora döndüğünde ya da 3-1 sonrasında oyunun momentumu biraz olsun ev sahibine geçtiğinde yine bir tedirginlik yaratmadı değil. Ama Arda Turan'ın takımı, 4. gol öncesinde kendi kendini imha etmeyi başardı.

Lig ve kupada 2 maçta 10 gol, kalan maç sayısı 5+1. Galatasaray, kalitesini ve öz güvenini sorgulayanlara 'Tabelaya bak' diyor

(Bülent Timurlenk-SABAH)

"Adam oynamıyor, adeta resital yapıyor" (Spor yazarlarından Galatasaray yorumu) - 5

HATA YAPMADI

Şampiyonluğa giden yolda zorlu virajlardan biriydi Galatasaray adına Eyüpspor maçı. Bu maçın en hassas tarafı, Fenerbahçe’nin Kayserispor beraberliğinden sonra şampiyon ilan edilmesiydi. İster istemez bir gevşeme rehavetin bedeli çok ağır olurdu Sarı-Kırmızılı ekip için. Galatasaray ilk yarıda skor olarak mutlaka oyun olarak tedirgin bir futbol ortaya koydu.

Özellikle orta alanda Sara’nın etkisizliği dikkati çekerken sağ kanatta Frankowski’nin güven vermeyen futbolu soru işaretiydi. Bazı olumsuzluklara rağmen Galatasaray, soyunma odasına daha yüksek bir skorla girebilirdi. İkinci yarıya Okan Buruk sarı kartlı ve futboluyla güven vermeyen Frankowski’nin yerine Kaan Ayhan ile başladı. 4’lü savunma olarak bu değişiklikle ideal kadrosuna dönmüş oldu Okan Buruk... Aslında dün Kasımpaşa stadında Galatasaray’ın her zaman ki iştahı o çok etkili ön alan baskısı fazla göremedik.

(Tunç Kayacı - FANATİK)

DAHA FAZLA GÖSTER