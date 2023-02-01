Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oosterwolde sürprizi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu yıl şampiyonluk için zorlu mücadeleler veren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?