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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmak ve puan farkını 6'ya indirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bu hafta heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 13 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu hafta kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE KAZANIRSA PUAN FARKI 6'YA İNECEK

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, yarın forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun Samet Akaydin'i kadroya dahil edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

AMRABAT'IN CEZASI BİTTİ

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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