Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmak ve puan farkını 6'ya indirmek isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bu hafta heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 13 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu hafta kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?