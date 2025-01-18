Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bu hafta heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 13 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu hafta kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?