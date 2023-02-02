Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu yıl şampiyonluk için zorlu mücadeleler veren Fenerbahçe, bu akşam Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?