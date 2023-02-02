Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu yıl şampiyonluk için zorlu mücadeleler veren Fenerbahçe, bu akşam Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda yeni transfer Jayden Oosterwolde de yer aldı. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise kadroda bulunmuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadro şöyle:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia
Adana Demirspor: Ertaç, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay, Ferdi-Samet-Szalai-Oosterwolde, Arao, İrfan-Zajc-Arda, Valencia-Batshuayi