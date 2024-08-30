Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulmaya çalışacak. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle 3. hafta maçı ertelenen Galatasaray, 4. haftada Adana Demirspor karşısında mücadele verecek. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?