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Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen Galatasaray, Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulmaya çalışacak. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle 3. hafta maçı ertelenen Galatasaray, 4. haftada Adana Demirspor karşısında mücadele verecek. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

SANCHEZ MÜCADELEDE YOK

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

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