Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle 3. hafta maçı ertelenen Galatasaray, 4. haftada Adana Demirspor karşısında mücadele verecek. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?