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Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi!

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u konuk etti. Penaltıdan gelen golle sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti. Penaltı kararına tepki gösteren Adana Demirspor 32. dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Tatil edilen karşılaşmayla ilgili son kararı TFF verecek. Maç sonrası konuşan Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maçtan çekilme kararını, "MHK'ye yapılan bir tepki , Galatasaray'la alakalı değil' şeklinde açıkladı Korkmaz ayrıca talimatın Murat Sancak'tan geldiğini söyledi.İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 1

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk etti.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Mücadelede sarı kırmızılı ekip penaltı golüyle öne geçti. 

Morata, Galatasaray formasıyla ilk lig golünü Adana Demirspor'a karşı attı.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak takımı sahadan çekti.

Tatil edilen maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 

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Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 2

GEÇTİĞİMİZ SEZON PUAN SİLME CEZASI VERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası vermişti.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 

31' Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı aldı.

Soyunma odasına giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahaya döndü ve oyuncularını içeri davet etti.

Yarıda kalan maç için sona kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 4

 Okan Buruk, ligdeki son Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 23. haftada Adana Demirspor'u ağırladı. Gaziantep FK maçından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor'a konuk olan Galatasaray, söz konusu karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı.

Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan Adana Demirspor mücadelesinde takımını Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Elias Jelert, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Dries Mertens, Alvaro Morata, Victor Osimhen 11'i ile sürdü.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 5

Sarı kart cezalıları Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper'in yanı sıra, tedavileri süren Jakobs ve Icardi forma giyemedi.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 6

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay; Kaan, Sanchez, Cuesta; Jelert, Ahmed, Sara, Sallai; Mertens; Morata ve Osimhen.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Semih, Abdulsamet, Alioui, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Barasi, Aymbetov.

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 7

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Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 8
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 9
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 10
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 11
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 12




Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 13
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 14
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 15
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 16
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 17
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi! - 18
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