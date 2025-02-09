Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi: Mücadele tatil edildi!
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar ligin son sırasındaki Adana Demirspor'u konuk etti. Penaltıdan gelen golle sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti. Penaltı kararına tepki gösteren Adana Demirspor 32. dakikada sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Tatil edilen karşılaşmayla ilgili son kararı TFF verecek. Maç sonrası konuşan Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz maçtan çekilme kararını, "MHK'ye yapılan bir tepki , Galatasaray'la alakalı değil' şeklinde açıkladı Korkmaz ayrıca talimatın Murat Sancak'tan geldiğini söyledi.İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk etti.
Rams Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Mücadelede sarı kırmızılı ekip penaltı golüyle öne geçti.
Morata, Galatasaray formasıyla ilk lig golünü Adana Demirspor'a karşı attı.
Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak takımı sahadan çekti.
Tatil edilen maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.