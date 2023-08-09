NTV.COM.TR’ye geri dön

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında seyircisi önünde Osijek'i mağlup etmek isteyen Adana Demirspor, rövanş maçı öncesi avantajı kapmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor yarın Osijek ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 2. eleme turunda Cluj'u eleyen Adana Demirspor, play-off maçları öncesinde Osijek karşısında da galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu - 2

ADANA DEMİRSPOR-OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu - 3

KARŞILAŞMAYI GÜRCİSTANLI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu - 4

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu - 5

GRAVİLLON CEZALI

Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu - 6

ADANA DEMİRSPOR'UN UEFA KADROSU

Akdeniz ekibinin Osijek karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Goran Karacic, Ertaç Özbir

Defans: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues

Orta saha: Sergen Kiradi, Hijran Boyaci, Yücel Gürol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Benjamin Stambouli

Forvet: Emre Akbaba, David Akintola, Luis Nani, Cherif Ndiaye

DAHA FAZLA GÖSTER