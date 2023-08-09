Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında seyircisi önünde Osijek'i mağlup etmek isteyen Adana Demirspor, rövanş maçı öncesi avantajı kapmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor yarın Osijek ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 2. eleme turunda Cluj'u eleyen Adana Demirspor, play-off maçları öncesinde Osijek karşısında da galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?