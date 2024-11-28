Adana Demirspor, Süper Lig'in son sırasına demir attı

26 yıllık hasreti sonlandırıp, Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan ancak en kötü sezonunu geçiren Adana Demirspor, ligde 13. haftanın ardından galibiyetle tanışamadı.

Ligin üçüncü haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2, 11'inci haftada ise Kayserispor ile golsüz berabere kalan Mavi-lacivertliler, 2 puanını da bu maçta aldı.

Adana temsilcisi 9 gol atıp, kalesinde ise 30 gol görerek; ligin en az gol atıp, en fazla gol yiyen takımı oldu.

Son maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Adana Demirspor, 5-0'lık ağır mağlubiyetle ligin son sonrasına demir attı.

Transfer yasağını kaldıramadığı için kadroya hamle yapamayan Adana Demirspor, kötü gidişata son vermek için çıkış yolu arıyor.