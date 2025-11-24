Adana Demirspor'a çifte şok! Önce puanı silindi şimdi de haciz geldi
24.11.2025 16:22
DHA
Adana Demirspor, bir süredir devam eden mali çıkmazın zirvesine ulaştı.
Adana Demirspor tesislerinde haciz işlemi başladı.
Mavi Şimşekler, son yıllardaki mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla zor günler yaşıyor.
1940 yılında kurulan Adana temsilcisine hizmet veren bazı şirket ile kişiler, alacaklarını tahsil edemediği için icra yoluna başvurdu. İşten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı.
Bugün sabah saatlerinde polis eşliğinde kulübün Yüreğir ilçesindeki tesislerine giden icra memurları, haciz işlemine başladı.
Memurların, tesislerdeki malzeme ve eşyaların tespitini yaptıkları, bu sırada genç futbolcuların ise antrenmanı sürdürdüğü görüldü.
Kulübün ekonomik çıkmazdan kurtulamaması, ulusal ve uluslararası otoritelerden gelen ardı ardına cezaları da beraberinde getirdi. Bu cezaların bir sonucu olarak Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana ekibi, tam eksi 23 puan ile ligin en alt sırasında bulunuyor.