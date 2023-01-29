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Adana Demirspor'da Britt Assombalonga gitti Cherif Ndiaye geldi

Transfer dönemlerinin dikkat çeken takımı Adana Demirspor'da Britt Assombalonga İngiltere Championship ekiplerinden Watford'a giderken forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor'da Britt Assombalonga gitti Cherif Ndiaye geldi - 1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan Pape Cherif Ndiaye ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.


Adana Demirspor'da Britt Assombalonga gitti Cherif Ndiaye geldi - 2

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.


Adana Demirspor'da Britt Assombalonga gitti Cherif Ndiaye geldi - 3

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."


Adana Demirspor'da Britt Assombalonga gitti Cherif Ndiaye geldi - 4

Mavi-lacivertlilerde Britt Assombalonga'nın sözleşmesinin ise karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyuruldu.

Adana Demirspor'da Britt Assombalonga gitti Cherif Ndiaye geldi - 5

Assombalonga İngiltere Championship ekiplerinden Watford'la prensipte anlaştı.

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