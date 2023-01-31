Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Luis Suarez hakkında açıklamalarda bulundu.
Sancak, Atletico Mineiro forması giyen Hulk ile anlaştıklarını ancak kulübü nedeniyle transferin iptal olduğunu vurgularken Suarez ise eşinden onay gelmediğini dile getirdi.
A Spor'a konuşan Sancak, "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı. Luis Suarez'in ise eşi istemedi. Tiémoué Bakayoko'nun da abisi problem çıkartıyor." dedi.
Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yapmıştı.
2009 yılında evlenen Suarez ile Sofia Balbi'nin 3 çocukları bulunuyor.
İşte Balbi'nin Instagram'ından öne çıkan kareler...