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Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto

Luis Suarez hakkında konuşan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak yıldız futbolcuyla anlaştıklarını ancak eşinin Adana'ya gelmek istemediği için transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 1

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Luis Suarez hakkında açıklamalarda bulundu.


Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 2

Sancak, Atletico Mineiro forması giyen Hulk ile anlaştıklarını ancak kulübü nedeniyle transferin iptal olduğunu vurgularken Suarez ise eşinden onay gelmediğini dile getirdi.


Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 3

A Spor'a konuşan Sancak, "Hulk ve eşi gelmek istiyordu, kulübü bırakmadı. Luis Suarez'in ise eşi istemedi. Tiémoué Bakayoko'nun da abisi problem çıkartıyor." dedi.


Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 4

Brezilya ekibi Gremio’ya transfer olan Suarez, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hat-trick yapmıştı.


Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 5

2009 yılında evlenen Suarez ile Sofia Balbi'nin 3 çocukları bulunuyor.


Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 6

İşte Balbi'nin Instagram'ından öne çıkan kareler...

Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 7
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 8
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 9
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 10
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 11
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 12
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 13
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 14
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 15
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 16
Adana Demirspor'la anlaşan Luis Suarez'e eşi Sofia Balbi'den veto - 17

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