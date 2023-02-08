Adana Demirsporlu futbolcu Gulbrandsen: O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum

Gulbrandsen, deprem nedeniyle büyük travma yaşadığını vurgulayarak, "Travmatik ve gerçeküstü bir durum yaşadık. Ailem ve ben iyi durumdayız. Şu anda çok fazla yıkım var. Durumun nasıl ilerleyeceğini bekleyip göreceğiz. Tüm spor karşılaşmalarına ara verildi. Daha uzun sürer mi bilmiyorum ama bence öyle olmalı. Bu kadar insan, hayatı için savaşırken bizim nasıl futbol oynamamız gerektiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.