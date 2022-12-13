Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama

Brezilya'da Hırvatistan mağlubiyeti sonrası Dünya Kupası'na erken veda Tite ile yolların ayrılmasına neden oldu.
Yaşanan ayrılığın ardından Fenerbahçe'den ayrılıp milli takımın başına geçeceği iddia edilen Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü verdi.
68 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım" ifadelerini kullandı.
Bir yıllık sözleşmesi bulunan Jesus'un yeni sözleşme yenileyip yenilemeyeceği ise sezon sonu netlik kazanacak.