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Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama

Brezilya'da Dünya Kupası'na erken veda sonrası Tite ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılıp milli takımın başına geçeceği iddia edilen Jorge Jesus'tan, "Başladığım işi yarım bırakmam. Bir yere gittiğim yok" açıklaması geldi.

Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama - 1

Brezilya'da Hırvatistan mağlubiyeti sonrası Dünya Kupası'na erken veda Tite ile yolların ayrılmasına neden oldu.


Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama - 2

Yaşanan ayrılığın ardından Fenerbahçe'den ayrılıp milli takımın başına geçeceği iddia edilen Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.


Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama - 3

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü verdi.


Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama - 4

68 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım" ifadelerini kullandı.


Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan açıklama - 5

Bir yıllık sözleşmesi bulunan Jesus'un yeni sözleşme yenileyip yenilemeyeceği ise sezon sonu netlik kazanacak.

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