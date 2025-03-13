Adı: Fener, soyadı: Bahçe | Doğduğu yıl Fenerbahçe şampiyon olunca babası sarı-lacivertli takımın ismini verdi

Aydın'ın Karacasu Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi. Fener Bahçe de zamanla tıpkı babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu.

Fener Bahçe de zamanla tıpkı babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu. Fenerbahçe'nin maçlarıyla büyüyen, galibiyetlerde sevinen, mağlubiyetlerde ise üzülen Fener Bahçe, adı ve soyadıyla da tuttuğu takımla özdeşleşti.

Tarımla geçimini sağlayan, evli 3 çocuk babası Fener Bahçe, takımının formasını ya da polarını üzerinden hiç çıkarmıyor.