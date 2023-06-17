Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri)

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini ile ilgileniyor.



La Gazzetta dello Sport'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini için kulübe 9 milyon euro ve oyuncuya ise 2 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Haberde Bologna'nın oyuncu için 15 milyon euro bonservis istediği bilgisi de yer aldı.





