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Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri)

İtalya Serie A'da Juventus'dan ayrılan ve adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor. Inter Miami'nin, Lionel Messi ile buluşturmak istediği yıldız oyuncu gelen teklifini beklemeye aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri) - 1

İtalya Serie A'da Juventus'dan ayrılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor.

Arjantin basınında Tyc Sports'un haberine göre; İtalyan takımıyla sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 35 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

ABD'de MLS Ligi'nde de talipleri olan ve Inter Miami'nin, Lionel Messi ile buluşturmak istediği yıldız oyuncu gelen teklifini beklemeye alırken, Avrupa piyasasına çıktığı takım Benfica ile görüşmelere başladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri) - 2

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için bir yerli kaleci transferi yapmak istiyor. Spor Gecesi Digital’in verdiği habere göre; Çıkan haberlerde Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç’in yanı sıra Stade Rennais forması giyen giyen Doğan Alemdar’ın da listede olduğu bildirildi.


Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri) - 3

Galatasaray'da, transfer döneminin açılmasına az bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılıların, sol bek için listesindeki isimlerden biri Nuno Tavares. (TRT Spor)


Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri) - 4

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş’ın Rusya Premier Liga ekiplerinden Zenit forması giyen ve sözleşmesi bu ay sona erecek olan 30 yaşındaki Daler Kuzyaev için resmi teklifte bulundu.


Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri) - 5

Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini ile ilgileniyor.

La Gazzetta dello Sport'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini için kulübe 9 milyon euro ve oyuncuya ise 2 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Haberde Bologna'nın oyuncu için 15 milyon euro bonservis istediği bilgisi de yer aldı.


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