Adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, Messi ile buluşacak mı? (17 Haziran 2023 transfer haberleri)
İtalya Serie A'da Juventus'dan ayrılan ve adı Galatasaray ile anılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor. Inter Miami'nin, Lionel Messi ile buluşturmak istediği yıldız oyuncu gelen teklifini beklemeye aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
İtalya Serie A'da Juventus'dan ayrılan Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oluyor.
Arjantin basınında Tyc Sports'un haberine göre; İtalyan takımıyla sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 35 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
ABD'de MLS Ligi'nde de talipleri olan ve Inter Miami'nin, Lionel Messi ile buluşturmak istediği yıldız oyuncu gelen teklifini beklemeye alırken, Avrupa piyasasına çıktığı takım Benfica ile görüşmelere başladı.