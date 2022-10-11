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AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile perşembe akşamı deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 7 puanla grup birincisi olan temsilcimiz Fenerbahçe, AEK karşısında deplasmanda kazanıp grubu birinci bitirmek için avantaj sağlamak istiyor. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe perşembe akşamı AEK Larnaca ile deplasmanda mücadele edecek. Rennes ile B Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda yenerek son 16 turu öncesinde gruplardan çıkmayı garanti altına almak istiyor. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK MAÇ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı yendiği takdirde grup birinciliği için büyük bir avantaj elde edecek.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

AEK LARNACA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE DİREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.

Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, 2. tur maçını oynamıyor ve yeni formata göre son 16 turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu oynamadan çeyrek finale yükselecek.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

FENERBAHÇE GOLCÜLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de golcüler ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli takımın forvetleri, dünya futbolunda hücuma verdiği önem ve golcüleri parlatmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kendini bulmayı başardı.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

Fenerbahçe, tarihinin gol konusunda en verimli sezonlarından birini yaşarken, santrforların gole katkısı dikkat çekti.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 7

Sarı-lacivertli camiaya katılmasının ardından ligde ilk sezonunda 12 gol bulan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Enner Valencia, bu sezon ise ligde çıktığı 7 müsabakada 10 gol atmayı başardı.

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