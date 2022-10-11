AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE DİREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.



Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, 2. tur maçını oynamıyor ve yeni formata göre son 16 turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.



Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu oynamadan çeyrek finale yükselecek.