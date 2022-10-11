UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe perşembe akşamı AEK Larnaca ile deplasmanda mücadele edecek. Rennes ile B Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda yenerek son 16 turu öncesinde gruplardan çıkmayı garanti altına almak istiyor. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı yendiği takdirde grup birinciliği için büyük bir avantaj elde edecek.
Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.
Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, 2. tur maçını oynamıyor ve yeni formata göre son 16 turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.
Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu oynamadan çeyrek finale yükselecek.
Fenerbahçe'de golcüler ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli takımın forvetleri, dünya futbolunda hücuma verdiği önem ve golcüleri parlatmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kendini bulmayı başardı.
Fenerbahçe, tarihinin gol konusunda en verimli sezonlarından birini yaşarken, santrforların gole katkısı dikkat çekti.
Sarı-lacivertli camiaya katılmasının ardından ligde ilk sezonunda 12 gol bulan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Enner Valencia, bu sezon ise ligde çıktığı 7 müsabakada 10 gol atmayı başardı.