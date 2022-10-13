AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE DİREK SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.



Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, play-off maçlarını oynamıyor ve yeni formata göre play-off turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.



Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynamadan son 16 turuna yükselecek.