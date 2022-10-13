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AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca karşısında bu akşam tur için sahada olacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 7 puanla grup birincisi olan temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında deplasmanda kazandığı takdirde 10 puana yükselecek ve gruplardan çıkmayı garantileyecek. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam AEK Larnaca ile deplasmanda mücadele edecek. Rennes ile B Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda yenerek play-off turu öncesinde gruplardan çıkmayı garanti altına almak istiyor. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 2

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK MAÇ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı yendiği takdirde grup birinciliği için büyük bir avantaj elde edecek.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 3

AEK LARNACA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü (Bu akşam) deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 4

FENERBAHÇE GRUBU LİDER BİTİRİRSE DİREK SON 16 TURUNA YÜKSELECEK

Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.

Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, play-off maçlarını oynamıyor ve yeni formata göre play-off turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynamadan son 16 turuna yükselecek.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 5

FENERBAHÇE GOLCÜLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de golcüler ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli takımın forvetleri, dünya futbolunda hücuma verdiği önem ve golcüleri parlatmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kendini bulmayı başardı.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 6

Fenerbahçe, tarihinin gol konusunda en verimli sezonlarından birini yaşarken, santrforların gole katkısı dikkat çekti.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 7

Sarı-lacivertli camiaya katılmasının ardından ligde ilk sezonunda 12 gol bulan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Enner Valencia, bu sezon ise ligde çıktığı 7 müsabakada 10 gol atmayı başardı.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 8

FENERBAHÇE'NİN İLK11'İ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski​​​​​​​

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 9

MAÇI POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 10

FENERBAHÇE, AEK'İ RAHAT GEÇMİŞTİ

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu) - 11

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

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