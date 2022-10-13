AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam AEK Larnaca ile deplasmanda mücadele edecek. Rennes ile B Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda yenerek play-off turu öncesinde gruplardan çıkmayı garanti altına almak istiyor. Peki, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı yendiği takdirde grup birinciliği için büyük bir avantaj elde edecek.
Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü (Bu akşam) deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.
Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.
Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan takımlar, play-off maçlarını oynamıyor ve yeni formata göre play-off turunu es geçiyor. Bu uygulama grubu birinci sırada bitiren takımlar için büyük avantaj sağlıyor.
Fenerbahçe, eğer B Grubu'nu lider olarak tamamlarsa direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynamadan son 16 turuna yükselecek.
Fenerbahçe'de golcüler ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli takımın forvetleri, dünya futbolunda hücuma verdiği önem ve golcüleri parlatmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kendini bulmayı başardı.
Fenerbahçe, tarihinin gol konusunda en verimli sezonlarından birini yaşarken, santrforların gole katkısı dikkat çekti.
Sarı-lacivertli camiaya katılmasının ardından ligde ilk sezonunda 12 gol bulan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu ise 7 golle tamamlamıştı. Enner Valencia, bu sezon ise ligde çıktığı 7 müsabakada 10 gol atmayı başardı.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro
AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski
AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.