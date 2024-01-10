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Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak?

Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. Fildişi Sahili’nde temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar netleşiyor. Turnuva öncesi kadrolara çağrılanlar arasında Süper Lig'den tanıdık isimler var. Peki, Afrika Kupası ne zaman başlayacak?

Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak? - 1

34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuva tarihi merak konusu oldu. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı turnuva yakın zaman içinde başlayacak. İşte, Afrika Kupası başlama tarihi ve turnuvaya gidecek futbolcular...

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Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak? - 2

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak? - 3

SÜPER LİG'DEN KİMLER TURNUVAYA KATILACAK?

13 Ocak'ta başlayacak turnuva için daha önce geniş kadrolarını duyuran takımlar, as kadrolarını da açıklamaya başladı.

Şimdiye kadar açıklanan kadrolar arasında Süper Lig'den birçok yıldız bulunuyor. İşte turnuvaya gidecek yıldız isimler;

Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas

Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili

Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya

Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya

Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya

Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun

Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun

Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun

Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

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