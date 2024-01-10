Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak?

34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuva tarihi merak konusu oldu. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı turnuva yakın zaman içinde başlayacak. İşte, Afrika Kupası başlama tarihi ve turnuvaya gidecek futbolcular...