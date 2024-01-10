Afrika Kupası maçları ne zaman? Afrika Kupası ne zaman başlayacak?
Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. Fildişi Sahili’nde temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar netleşiyor. Turnuva öncesi kadrolara çağrılanlar arasında Süper Lig'den tanıdık isimler var. Peki, Afrika Kupası ne zaman başlayacak?
34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuva tarihi merak konusu oldu. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı turnuva yakın zaman içinde başlayacak. İşte, Afrika Kupası başlama tarihi ve turnuvaya gidecek futbolcular...