Afrika Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2023 Afrika Uluslar Kupası tarihi merak konusu
Afrika Uluslar Kupası'nın ne zaman başlayacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Son olarak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal Milli Futbol Takımı kazanmıştı. Peki, Afrika Kupası maçları ne zaman?
34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmuştu. Şimdi futbolseverler yeni turnuvanın tarihine dair araştırmalar yapıyor. İşte, merakla beklenen Afrika Uluslar Kupası tarihi...