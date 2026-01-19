Afrika Uluslar Kupası finalinde penaltı tepkisi. Senegal sahadan çekildi
19.01.2026 00:50
Son Güncelleme: 19.01.2026 00:58
NTV - Haber Merkezi
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Fas karşı karşıya geliyor. Senegal, 90+11'de Fas'a verilen penaltı nedeniyle sahadan çekildi ve daha sonra geri döndü.
Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal karşı karşıya geliyor. Rabat'taki Prens Moulay Abdallah Stadyumu'ndaki mücadelede ilginç anlar yaşandı.
Mücadelenin normal süresi 0-0 devam ederken 90+11. dakikada Senegal ceza sahasında Brahim Diaz yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem ev sahibi lehine penaltı verdi. Senegalli futbolcular hakemle yaklaşık 10 dakika tartıştıktan sonra sahadan çekildi.
Senegal Milli Takımı soyunma odasına gitti ancak sonra tekrar sahaya çıktı.
90+24. dakikada Brahim Diaz penaltı vuruşunda topu kaleci Mendy'nin kucağına attı ve maç uzatmalara gitti.
SENEGAL UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ
Senegal'de Pape Gueye orta sahadan aldığı topu dribling ile rakip ceza sahasına taşıdı. Tecrübeli oyuncu çizgiden topa sert vurdu ve takımı finalde öne geçiren golü kaydetti.
TRİBÜNLER SAHAYA İNDİ
VAR incelemesinin ardından Fas'a penaltı verilmesi üzerine Senegal taraftarları tribünde tepki gösterdi.