NTV.COM.TR

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maçın 5. dakikasında yeni transfer Ahmed Kutucu'dan gelen golle sarı kırmızılılar deplasmanda 3 puanı aldı. Bu skor sonrası Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılılarda kart gören Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Muslera Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 1

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oldu. 

Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti. 

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata da yedek başladığı maçta süre aldı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 2

Maçın 5. dakikasında yeni transfer Ahmed Kutucu'dan gelen golle sarı kırmızılılar deplasmanda 3 puanı aldı.

Bu skor sonrası Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Sarı kırmızılılarda kart gören Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Muslera Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

5' Galatasaray, yeni transferi Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

36' Sarı kart gören Torreira, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

45+5 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

62' Barış Alper Yılmaz, sakatlanan Elias Jelert'in yerine oyuna girdi.

69' Alvaro Morata, Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

80' Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

82' Muslera sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı oldu.

90+3 Sınırda olan Abdülkerim Bardakcı kart sonrası cezalı duruma düştü.

90+4 Galatasaray'da Eyüp ve Metehan oyunda, Sara ve Ahmed ise kenara geldi. 

90+7 Maç sona erdi.

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 4

5 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün Gaziantep karşısında forma giyemedi. 

Victor Nelsson ise transfer görüşmelerinde bulunmak için kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadı.

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 5

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi.

Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 6

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sánchez, Kaan, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 7

DİĞER KARELER

Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 8
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 9
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 10
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 11
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 12
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 13
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 14
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 15
Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan - 16
DAHA FAZLA GÖSTER