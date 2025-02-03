Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maçın 5. dakikasında yeni transfer Ahmed Kutucu'dan gelen golle sarı kırmızılılar deplasmanda 3 puanı aldı. Bu skor sonrası Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Sarı kırmızılılarda kart gören Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Muslera Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.
Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata da yedek başladığı maçta süre aldı.