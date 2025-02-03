Ahmed Kutucu'nun siftah yaptığı Galatasaray'da Gaziantep deplasmanında 3 puan

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynadığı Hollanda temsilcisi Ajax maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi.

Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.