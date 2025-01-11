Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı
11 Ocak 2022 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için vefatının 3. yılında başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere spor camiası anma mesajları yayınladı.
Konyaspor Kulübü, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Sensiz kışları yazdım, senli baharları..' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.