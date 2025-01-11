Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı

TFF'DEN AHMET ÇALIK'I ANMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çalık için vefatının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

TFF'den, 'Ahmet Çalık'ı saygıyla anıyoruz' başlığı ile paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık."

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.