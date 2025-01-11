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Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı

11 Ocak 2022 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için vefatının 3. yılında başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere spor camiası anma mesajları yayınladı.

Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı - 1

Konyaspor Kulübü, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Sensiz kışları yazdım, senli baharları..' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.

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Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı - 2

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksın Ahmet.." 

Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı - 3

Galatasaray bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Ahmet Çalık'ı anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "Kalbimizdesin Ahmet... Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı vefatının 3. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı - 4

TFF'DEN AHMET ÇALIK'I ANMA MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu,  Ahmet Çalık için vefatının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

TFF'den, 'Ahmet Çalık'ı saygıyla anıyoruz' başlığı ile paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık."

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.

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